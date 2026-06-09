AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

Turizm merkezlerinden Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen güçlü sarsıntı, siber deprem izleme istasyonlarını ve erken uyarı sistemlerini teyakkuza geçirdi. İlk belirlemelere göre kıyı şeridinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da fiziki hasarın yaşanmadığı deprem, çevre ilçelerde ve sahil otellerinde hafif şekilde hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginlik yarattı.

AFAD RESMEN DUYURDU: SAAT 08.56'DA SİSMİK HAREKETLİLİK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi siber veri ağlarından aktarılan son dakika bilgilere göre, Akdeniz'de yer kabuğunun sığ derinliklerinde fahiş bir kırılma kaydedildi. AFAD sismografları, saniyeler içinde analiz ettiği siber veriler doğrultusunda depremin merkez üssünü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olarak saptadı. Sabah mesaisinin başladığı saat 08.56 civarında yaşanan sarsıntının büyüklüğü ise net 4 olarak siber kamuoyuna ilan edildi.