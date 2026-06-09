AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

AFAD, saat 08.56'da merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!
Yayınlanma:

 Turizm merkezlerinden Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen güçlü sarsıntı, siber deprem izleme istasyonlarını ve erken uyarı sistemlerini teyakkuza geçirdi. İlk belirlemelere göre kıyı şeridinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da fiziki hasarın yaşanmadığı deprem, çevre ilçelerde ve sahil otellerinde hafif şekilde hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginlik yarattı.

AFAD RESMEN DUYURDU: SAAT 08.56'DA SİSMİK HAREKETLİLİK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi siber veri ağlarından aktarılan son dakika bilgilere göre, Akdeniz'de yer kabuğunun sığ derinliklerinde fahiş bir kırılma kaydedildi. AFAD sismografları, saniyeler içinde analiz ettiği siber veriler doğrultusunda depremin merkez üssünü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olarak saptadı. Sabah mesaisinin başladığı saat 08.56 civarında yaşanan sarsıntının büyüklüğü ise net 4 olarak siber kamuoyuna ilan edildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe! Dev operasyonda 95 gözaltıİstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe! Dev operasyonda 95 gözaltıGündem
Meteoroloji 9 Haziran Salı raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyorMeteoroloji 9 Haziran Salı raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyorYurt
deprem antalya
Günün Manşetleri
İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe!
Sağanak yağış tam 18 ili vuracak
10 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Üç ülke ortak bildiri imzaladı
Bakan Memişoğlu verileri paylaştı
Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu
"İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor"
İstanbul'dan sonra şimdi de Antlya'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "savaş gibi tehlikeli" diyerek uyardı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyor Meteoroloji raporunu yayımladı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli sağanak başlıyor
Ağrı'da genç öğretmenin şüpheli ölümünde korkunç iddialar! Ağrı'da genç öğretmenin şüpheli ölümünde korkunç iddialar!
İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe! İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe!
Marmara Adası'ndaki kayıp sağlıkçının cansız bedeni denizde bulundu! Marmara Adası'ndaki kayıp sağlıkçının cansız bedeni denizde bulundu!
BİM'de büyük indirim başladı! BİM'de büyük indirim başladı!