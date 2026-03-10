AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan resmi verilere göre, Antalya Körfezi açıklarındaki sarsıntı saat 14.20'de meydana geldi.

Depremin, Antalya'nın Manavgat ilçesine 18 kilometre uzaklıkta ve yerin 40,87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

ANTALYA VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarsıntının hemen ardından Antalya Valiliği, bölgedeki duruma ilişkin güncel bir açıklama yaptı. Valilik, herhangi bir hasar veya can kaybı ihbarı alınmadığını belirterek, "Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına bir ihbar yapılmamış olup, gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.