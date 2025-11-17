AFAD duyurdu: Balıkesir geceyi depremle geçirdi!

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 03.32’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Açıklamada, depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

