AFAD duyurdu: Balıkesir’de deprem meydana geldi

AFAD, sabahın erken saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05.07’de meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde (ML) olduğunu bildirdi.

AFAD’ın paylaşımına göre, depremin enlemi 39.21083 kuzey, boylamı ise 28.32472 doğu olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 10.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntı, Sındırgı başta olmak üzere çevredeki bazı yerleşimlerde de hissedildi.

