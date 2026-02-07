AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.41'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Sındırgı merkezli depremin derinliği ise yerin 6.84 kilometre altı olarak kayıtlara geçti.