AFAD duyurdu! Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 23.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu! Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

# deprem # bingöl
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