AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Bolu Merkez'de deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

AFAD verilerine göre deprem, saat 14.37'de meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün Bolu'nun merkez ilçesi olduğu belirtildi. Depremin yerin 8.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli endişe yaratan depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2025-12-22

Saat:14:37:12

TSİ Enlem:40.80417 N

Boylam:31.89111 E

Derinlik:8.43 km