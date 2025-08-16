AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, saat 09.01’de gerçekleşen deprem, 11,56 kilometre derinlikte kaydedildi. Bölge halkında kısa süreli sarsıntı hissedilirken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Ayvacık (Çanakkale) Tarih:2025-08-16 Saat:09:01:27 TSİ Enlem:39.56444 N Boylam:26.10611 E Derinlik:11.56 km Detay:https://t.co/nDnJoud5j0