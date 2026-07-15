AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem

Çanakkale’de gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
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AFAD’ın resmi verilerine göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem saat 22.15 sıralarında gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, çevre bölgelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

YERİN 13.03 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 13.03 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı. Meydana gelen sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı takip ediliyor.

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