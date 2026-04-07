AFAD duyurdu: Denizli'de deprem oldu!

Denizli'nin Güney ilçesinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Güney (Denizli)

Tarih:2026-04-07

Saat:12:38:51 TSİ

Enlem:38.07333 N

Boylam:28.98972 E

Derinlik:11.11 km