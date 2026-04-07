AFAD duyurdu: Denizli'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Güney ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Denizli'nin Güney ilçesinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Güney (Denizli)
Tarih:2026-04-07
Saat:12:38:51 TSİ
Enlem:38.07333 N
Boylam:28.98972 E
Derinlik:11.11 km

AFAD denizli deprem
