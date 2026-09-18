AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem: Gökçeada açıklarında sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde yerin sığ derinliğinde korkutan bir deprem kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem: Gökçeada açıklarında sarsıntı
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Saat 09.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'a bağlı Eğriboz (Evia) Adası açıklarında olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 240 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'IN RESMİ DEPREM VERİLERİ

AFAD Deprem Bilgi Servisi'nin yayımladığı resmi parametreler şu şekilde:

Büyüklük: 4.4 (Mw)
Merkez Üssü: Ege Denizi - Eğriboz Adası açıkları (Gökçeada'ya 240 km)
Tarih ve Saat: 18 Eylül 2026 | 09:42:00 TSİ
Derinlik: 5,46 kilometre

SIĞ DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Sarsıntının yer kabuğuna yakınlığı ve hissedilme alanı:

Depremin 5,46 kilometre gibi oldukça sığ bir derinlikte meydana gelmesi, çevre ada yerleşimlerinde ve kıyı şeritlerinde sarsıntının daha net hissedilmesine neden oldu.
Merkez üssüne en yakın Türkiye toprağı olan Gökçeada ve Ege kıyılarında ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Bölgedeki sismik hareketlilik AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenmeye devam ediyor.

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