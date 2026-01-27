AFAD duyurdu: Erzincan'da deprem!

Erzincan'da meydana gelen deprem bölgede hareketliliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının büyüklüğü ve derinliğine ilişkin sayısal verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgilere göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 14.40'ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 14.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

