AFAD duyurdu: Hatay güne depremle uyandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının merkez üssü Kırıkhan ilçesi olarak açıklandı.

Kırıkhan merkezli 4,2 büyüklüğündeki depremin 9,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

hatay deprem AFAD
