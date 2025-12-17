AFAD duyurdu: Hatay'da sabaha karşı deprem paniği!

Deprem, Hatay’da saat 04.15’te deprem meydana geldi.

Bölgedeki sarsıntının büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

MERKEZ ÜSSÜ HASSA OLARAK AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssünün Hatay’ın Hassa ilçesi olduğu bildirildi.

Depremin yerin 7,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.