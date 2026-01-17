AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgilere göre, saat 06.39 sıralarında Ege Denizi'nde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin, İzmir'in Çeşme ilçesine 77.38 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

