AFAD duyurdu! Kahramanmaraş Türkoğlu’nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.