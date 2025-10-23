AFAD duyurdu! Kahramanmaraş Türkoğlu’nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

