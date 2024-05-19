AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak belirlendi.
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak belirlendi. Deprem Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,78 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:06:26:07 TSİ
Enlem:37.91417 N
Boylam:36.64 E
Derinlik:10.78 km
Detay:https://t.co/cBOj394xUF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
# Kahramanmaraş # deprem