AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak belirlendi.

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak belirlendi. Deprem Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,78 kilometre olarak tespit edildi.

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# Kahramanmaraş # deprem
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