AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu, işte ilk veriler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 13.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.