AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem paniği

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; sarsıntı saat 05.22’de kaydedilirken, depremin derinliği 7.04 kilometre olarak ölçüldü.

Sabaha karşı meydana gelen bu deprem, bölgede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Yapılan ilk incelemeler ve saha taramaları sonucunda, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.