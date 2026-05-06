AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem paniği
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sabaha karşı meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli endişeye yol açtı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem, yerin sığ bir noktasında gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; sarsıntı saat 05.22’de kaydedilirken, depremin derinliği 7.04 kilometre olarak ölçüldü.
Sabaha karşı meydana gelen bu deprem, bölgede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Yapılan ilk incelemeler ve saha taramaları sonucunda, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.