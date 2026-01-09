AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının detaylarını paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kurumun resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre sarsıntı, Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

DERİNLİK 12.36 KİLOMETRE

Saat 11.17'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. AFAD, sarsıntının yerin 12.36 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş deprem
