AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem!

Karadeniz'de saat 07.29'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan verilere göre, merkez üssü Karadeniz olan depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

Yapılan ölçümlere göre sarsıntının, deniz tabanının 9,22 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin merkez üssünün, en yakın yerleşim merkezine ise 264,88 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.