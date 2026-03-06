AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem!

Karadeniz'de sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem!
Yayınlanma:

Karadeniz'de saat 07.29'da bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan verilere göre, merkez üssü Karadeniz olan depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

Yapılan ölçümlere göre sarsıntının, deniz tabanının 9,22 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin merkez üssünün, en yakın yerleşim merkezine ise 264,88 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

