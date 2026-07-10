AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu

Konya'da arazide kaybolduğu ihbar edilen bir kişi, 6 gün süren zorlu arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya sınırları içerisinde kaybolan vatandaşın durumuna ilişkin kamuoyunun beklediği açıklamayı yaptı. Bölgede günlerdir aralıksız devam eden arama tarama faaliyetleri başarıyla sonuçlandı.

ZAMANA KARŞI NEFES KESEN OPERASYON

Kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre, operasyon süreci 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen bir ihbarla başladı. İhbarın hemen ardından hızla organize olan kurtarma birimleri, coğrafi şartların zorluğuna rağmen koordineli bir çalışma yürüttü.

Operasyonun detaylarını, bölgedeki arazi yapısını ve yaralı vatandaşın tahliye sürecini anlatan AFAD yetkilileri, söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Konya İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarda bir vatandaşımızın arazide kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sivil toplum kuruluşlarımızdan ekipler sevk edilmiştir. Ekiplerin, 6 gün boyunca aralıksız, yoğun ve hassas çalışmaları sonucunda vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. Arama çalışması yapılan alanın kara yolu ulaşımına kapalı, sarp, kayalık ve engebeli olması sebebiyle, vatandaşımız olay bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığımıza ait helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diler; kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ederiz"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya
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