AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir deprem meydana geldi. İşte ilk veriler...

Simge Sarıyar
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer sarsıntısının 9,39 kilometre derinlikte oluştuğu tespit edildi.

AFAD, sarsıntının ardından bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Depremin ardından AFAD tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

