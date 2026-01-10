AFAD duyurdu: Muğla Fethiye açıklarında deprem!

Muğla'nın Fethiye ilçesi, günün erken saatlerinde Akdeniz kaynaklı sismik bir hareketlilikle güne başladı. AFAD bölgedeki son durumu verilerle paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Muğla Fethiye açıklarında deprem!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan ölçümlere göre sarsıntı saat 05.55'te kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen depremin büyüklüğü, Richter ölçeğine göre 4.1 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Fethiye ilçesine uzaklığı ise 36.61 kilometre olarak hesaplandı.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Akdeniz açıklarında yaşanan bu sismik hareketlilik, sadece merkez üssüne yakın noktalarda değil, çevre ilçelerde de hissedildi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısıMeteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısıYurt
Sadece petrol ve altın değil... ABD neden "değerli elementlere" çökmek istiyor?Sadece petrol ve altın değil... ABD neden "değerli elementlere" çökmek istiyor?Dünya
deprem muğla fethiye
Günün Manşetleri
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu
Bebek'te otele uyuşturucu baskını
2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesi yayımlandı
Deniz ticaretinde yılın rekoru kırıldı
CHP'li beş belediye başkanı hakkında karar verildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de konuştu
Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı
Çok Okunanlar
İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Araç sahiplerine müjde Araç sahiplerine müjde
Her iki kişiden birinde görülüyor Her iki kişiden birinde görülüyor