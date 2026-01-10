AFAD duyurdu: Muğla Fethiye açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan ölçümlere göre sarsıntı saat 05.55'te kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen depremin büyüklüğü, Richter ölçeğine göre 4.1 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Fethiye ilçesine uzaklığı ise 36.61 kilometre olarak hesaplandı.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Akdeniz açıklarında yaşanan bu sismik hareketlilik, sadece merkez üssüne yakın noktalarda değil, çevre ilçelerde de hissedildi.