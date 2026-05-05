AFAD duyurdu: Simav'da sabah saatlerinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Simav'da sabah saatlerinde deprem
Yayınlanma:

AFAD verilerine göre sarsıntının teknik detayları şu şekilde paylaşıldı:

Yer: Simav (Kütahya)
Büyüklük: 3.0
Saat: 06:37
Derinlik: 10.93 km

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntılar genellikle "hafif şiddetli" olarak sınıflandırılsa da, geçmişte büyük depremlerle sarsılmış olan Simav bölgesinde kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin rutin olarak takip edildiğini belirtirken, vatandaşların panik yapmaması ve resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

MEB il içi atama başvuruları: 2026 öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?MEB il içi atama başvuruları: 2026 öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?Eğitim
deprem Simav
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu! Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu!
İstanbul'da fuar mesaisi: 5 gün boyunca bu yollar kapalı! İstanbul'da fuar mesaisi: 5 gün boyunca bu yollar kapalı!
AFAD duyurdu: Simav'da sabah saatlerinde deprem AFAD duyurdu: Simav'da sabah saatlerinde deprem