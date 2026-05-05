AFAD duyurdu: Simav'da sabah saatlerinde deprem

AFAD verilerine göre sarsıntının teknik detayları şu şekilde paylaşıldı:

Yer: Simav (Kütahya)

Büyüklük: 3.0

Saat: 06:37

Derinlik: 10.93 km

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntılar genellikle "hafif şiddetli" olarak sınıflandırılsa da, geçmişte büyük depremlerle sarsılmış olan Simav bölgesinde kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin rutin olarak takip edildiğini belirtirken, vatandaşların panik yapmaması ve resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiğini hatırlattı.