AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem oldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te hissedilen bir depremin kaydedildiğini bildirdi.
Açıklamada, sarsıntının büyüklüğünün 4.2 Mw olduğu belirtildi.
AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Pülümür (Tunceli)
Tarih ve Saat: 2025-12-09, 15:34:14 TSİ
Derinlik: 7 kilometre
Konum: 39.51278 Kuzey Enlemi, 39.88778 Doğu Boylamı