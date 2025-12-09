AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te hissedilen bir depremin kaydedildiğini bildirdi.

Açıklamada, sarsıntının büyüklüğünün 4.2 Mw olduğu belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Pülümür (Tunceli)

Tarih ve Saat: 2025-12-09, 15:34:14 TSİ

Derinlik: 7 kilometre

Konum: 39.51278 Kuzey Enlemi, 39.88778 Doğu Boylamı