AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem oldu!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te hissedilen bir depremin kaydedildiğini bildirdi.

Açıklamada, sarsıntının büyüklüğünün 4.2 Mw olduğu belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Pülümür (Tunceli)
Tarih ve Saat: 2025-12-09, 15:34:14 TSİ
Derinlik: 7 kilometre
Konum: 39.51278 Kuzey Enlemi, 39.88778 Doğu Boylamı

İzmit’te taksici cinayetinin perde arkası: Apartman gürültüsü 26 bıçak darbesiyle bittiİzmit’te taksici cinayetinin perde arkası: Apartman gürültüsü 26 bıçak darbesiyle bittiYurt
Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jota Silva ve Cengiz Ünder için sağlık raporu açıklandıBeşiktaş'ta sakatlık şoku: Jota Silva ve Cengiz Ünder için sağlık raporu açıklandıSpor
tunceli
Günün Manşetleri
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Çok Okunanlar
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte
İstanbul barajlarında kırmızı alarm! İstanbul barajlarında kırmızı alarm!