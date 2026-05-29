AFAD Duyurdu! Van'da deprem: merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUŞBA

AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olarak duyuruldu.

SAAT VE DERİNLİK BİLGİLERİ NETLEŞTİ

Yerin 10.44 km derinliğinde yaşanan deprem, saat 16:26'da meydana geldi.