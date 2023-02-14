AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayınladı! Çadır, konteyner, seyyar tuvalet/banyo, bebek bezi, hazır gıda, kadın/erkek/çocuk mont
AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda güncel öncelikli kabul edilecekler listesini açıkladı. İşte çadır ve konteynerden kadın-erkek kıyafetlerine, elektrikli ısıtıcı ve büyük/küçük tüpten hazır gıda ve peynir/zeytine kadar listenin tamamı...
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AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. İşte AFAD'ın yayınladığı öncelikli ihtiyaç listesi
• Çadır
• Konteyner
• Mobil mutfak
• Seyyar tuvalet/banyo
• Battaniye
• Uyku tulumu/yastık
• Yatak/nevresim takımı
• Büyük/küçük tüp
• Elektrikli ısıtıcı
• Su ısıtıcısı
• Powerbank
• Cep ısıtıcısı
• Odun sobası - odun - kömür sobası