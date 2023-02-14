AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayınladı! Çadır, konteyner, seyyar tuvalet/banyo, bebek bezi, hazır gıda, kadın/erkek/çocuk mont

AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. İşte AFAD'ın yayınladığı öncelikli ihtiyaç listesi