AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı! Kahvaltılık gıda, hijyen kolisi, Çocuk/Erkek/Kadın iç giyim, bebek maması, seyyar tuvalet/banyo
AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda kabul edilecek güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini açıkladı. İşte kahvaltılık gıda ve bebek mamasından hijyen kolisine, seyyar tuvalet/banyodan jeneratör ve tüplü ısıtıcıya kadar listenin tamamı...
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AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecek güncel ihtiyaçlar listesini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. İşte AFAD'ın yayınladığı öncelikli ihtiyaç listesi
• Battaniye
• Çadır
• Kişisel bakım kiti
• Kahvaltılık gıda
• Uyku tulumu
• Hijyen kolisi
• Kuru gıda
• Gıda kolisi
• Jeneratör
• Tüplü ısıtıcı
• Odun - kömür sobası
• Powerbank
• Çocuk - yetişkin mont
• İç giyim (çocuk - kadın - erkek)