AFAD son depremleri açıkladı: Az önce deprem mi oldu?

Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden yurttaşlar, “Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor. 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde kaydedilen son depremlere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan sarsıntıları anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün meydana gelen son depremlerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14 Haziran 2025 – Son Depremler

Kandilli ve AFAD’ın verilerine göre günün ilk saatlerinden itibaren meydana gelen ve hissedilen depremlerden biri şu şekilde kayıtlara geçti:

Tarih: 14.06.2025

Saat: 08:25:56

Büyüklük: 2.5

Merkez Üssü: Yeşilyurt (Malatya)

Derinlik: 7.01 km

AFAD ve Kandilli, gün içinde yaşanabilecek diğer sarsıntılarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurmaya devam edecek.