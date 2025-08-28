AFAD son depremleri duyurdu: Van Gölü’nde ve Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre gece yarısı Van Gölü açıklarında ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Yayınlanma: Güncellenme:
AFAD, gece yarısı meydana gelen iki ayrı depremi duyurdu.
İlk deprem saat 00.10’da Van Gölü açıklarında kaydedildi. Van’ın Gevaş ilçesine yaklaşık 18 kilometre mesafede gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,01 kilometre olarak ölçüldü.
İkinci deprem ise saat 00.26’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.