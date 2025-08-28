AFAD son depremleri duyurdu: Van Gölü’nde ve Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre gece yarısı Van Gölü açıklarında ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD son depremleri duyurdu: Van Gölü’nde ve Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma: Güncellenme:

AFAD, gece yarısı meydana gelen iki ayrı depremi duyurdu.

İlk deprem saat 00.10’da Van Gölü açıklarında kaydedildi. Van’ın Gevaş ilçesine yaklaşık 18 kilometre mesafede gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

İkinci deprem ise saat 00.26’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Düğün gününde ev ve limon deposu alevlere teslim oldu: Baba gözyaşlarını tutamadıDüğün gününde ev ve limon deposu alevlere teslim oldu: Baba gözyaşlarını tutamadıYurt
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB döneminde 7 şirketten maaş aldığını iddia ettiÖzgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB döneminde 7 şirketten maaş aldığını iddia ettiGündem
Eski milletvekilinin cenazesinde arbede! İyi Partili isim hakkında darp iddiasıEski milletvekilinin cenazesinde arbede! İyi Partili isim hakkında darp iddiasıGündem
son depremler AFAD
Günün Manşetleri
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Çok Okunanlar
AFAD son depremleri duyurdu AFAD son depremleri duyurdu
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi! İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Wilfried Singo İstanbul’da Wilfried Singo İstanbul’da
Tarihin en garip haritaları! Tarihin en garip haritaları!