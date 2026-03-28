AFAD ‘tedbirli olun’ diyerek uyardı! Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve sel riski!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok il için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Yetkililer; sel, su baskını ve fırtınaya karşı vatandaşları teyakkuzda olmaya çağırdı.

RİSKLİ BÖLGELER

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini artırması bekleniyor. İzmir, Manisa ve Antalya genelinde gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağışların yanı sıra, Aydın ve Muğla'da yağış şiddetinin yer yer "şiddetli" seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kısa sürede yüksek miktarda yağış alması beklenen diğer kritik noktalar şunlar:

Denizli ve Uşak: Batı ve güneybatı kesimleri.

Isparta: İl merkezi ve güney bölgeleri.

Burdur: Özellikle Bucak ilçesi ve çevresi.

Yağış Hattı Kuzeybatıya İlerliyor

Cumartesi günü etkili olan sistemin Pazar günü itibarıyla kuzeybatı yönüne kayacağı öngörülüyor. Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak beklenen iller şunlardır:

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri.

Kastamonu’nun batı kesimleri.

Ankara’nın kuzeybatı ilçeleri.

"TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

AFAD, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada; ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların resmi makamlardan gelecek anlık uyarıları takip etmeleri önemle hatırlatıldı.