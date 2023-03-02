AFAD tek tek açıkladı: Deprem bölgesinde son durum ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; afetten etkilenen bölgede, 332 çadırkent ve 360 bin 167 çadır kurulduğu ve çadırlarda barınma hizmeti verilen depremzede sayısını 1 milyon 440 bin 668 olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada, bölgede, 189 konteynerkentin oluşturulma faaliyeti sürerken, 90 bin 914 konteynerin alt yapı çalışması ve kurulumu da devam ettiği ve konteynerlerde barınma hizmeti verilen depremzede sayısının ise 34 bin 120 olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: