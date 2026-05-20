AFAD ve belediye ekipleri sahada! Tokat’ta taşkın riskine karşı bir köprü daha yıkılıyor
Tokat'ta yoğun yağışlar sonrası barajların tam kapasiteye ulaşması ve Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi üzerine olası bir sel felaketini önlemek için harekete geçildi.
Tokat genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, bölgedeki barajların doluluk oranını yüzde 100 seviyesine çıkardı. Tam kapasiteye ulaşan barajların kapaklarının açılması ve savaklardan su salınmasıyla birlikte Yeşilırmak'ın debisinde ciddi bir artış meydana geldi.
Nehir yatağından taşan sular güzergah üzerindeki birçok tarım arazisini su altında bırakırken, Almus Barajı'nda da beklenen taşma ihtimali bölgedeki risk seviyesini yükseltti. Özellikle Turhal ilçesi ve nehir çevresindeki diğer yerleşim yerlerini olası su baskınlarından korumak amacıyla geniş çaplı tedbirler devreye alındı.
HAFTA İÇİ 6 KÖPRÜ YIKILDI
Oluşan taşkın tehlikesine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, hafta içerisinde trafiğe açık durumdaki 6 köprü yıkılarak suyun önündeki engeller kaldırıldı. Ardından Tokat Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden oluşan kurul yeni bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk analizleri sonucunda, Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yeşilırmak üzerinde yer alan köprünün su akışını engelleyerek sel riskini artırdığı saptandı. Alınan ortak karar doğrultusunda iş makineleri bölgeye sevk edilerek köprünün kontrollü yıkımına başlandı.
EŞ ZAMANLI TAHLİYE KANALLARI AÇILIYOR
Yıkım işlemleri sürerken, nehir yatağındaki suyun kontrol altına alınması için altyapı müdahaleleri de devam ediyor. Tokat Belediyesi, AFAD ve ilgili kurumların koordinasyonuyla köprü çevresinde suyun kontrollü bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak tahliye kanalları açılıyor. Eş zamanlı olarak yürütülen bu çalışmaların kontrollü bir şekilde ilerlediğini belirten yetkililer, vatandaşlara resmi kurumlar tarafından yapılacak olan uyarı ve bilgilendirmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.
Süreci yöneten kurul tarafından can ve mal güvenliğine dikkat çekilerek yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı ilgili kurumlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan köprünün kontrollü şekilde yıkımına karar verilmiştir. Çalışmalar, Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi ekiplerimizin iş birliğiyle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır"