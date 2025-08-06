AFAD ve Kandilli duyurdu: 6 Ağustos son depremler

İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü kaydedilen son depremler:

🔹 Ege Denizi'nde deprem

Saat 07.34’te Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

🔹 Muğla Datça’da deprem

Saat 04.51’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de meydana gelen sarsıntılar, özellikle mobil uygulamalar ve resmi web siteleri üzerinden takip ediliyor.