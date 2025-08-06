AFAD ve Kandilli duyurdu: 6 Ağustos son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddetli depremler meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar “Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.
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İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü kaydedilen son depremler:
🔹 Ege Denizi'nde deprem
Saat 07.34’te Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
🔹 Muğla Datça’da deprem
Saat 04.51’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de meydana gelen sarsıntılar, özellikle mobil uygulamalar ve resmi web siteleri üzerinden takip ediliyor.