AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor! 25 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sıklıkla farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedilirken, yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Deprem mi oldu, az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularına yanıt arıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika sismik verilere göre, bugün sabah saatlerinde Ege Denizi hattında bir sarsıntı kaydedildi. 25 Mayıs 2026 tarihinde, saat 06:01'de merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yapılan ölçümlerde, depremin yerin 6.94 kilometre derinliğinde yaşandığı belirlendi.

Günün ilk saatlerinde meydana gelen ve sismoloji merkezlerinin anlık paneline düşen en güncel deprem verileri, kurumların dijital sistemleri üzerinden vatandaşların erişimine açık tutulmaya devam ediyor.