AFAD Ve Kandilli son depremler listesi: 16 Haziran bugün az önce nerede deprem oldu?

Türkiye, yeni güne Kayseri'den gelen deprem fırtınası haberiyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi siber veri tescil merkezlerinden alınan son dakika bilgilerine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD Ve Kandilli son depremler listesi: 16 Haziran bugün az önce nerede deprem oldu?
Yayınlanma:

Gece yarısı peş peşe tescillenen sarsıntılar nedeniyle uykusundan uyanan vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularıyla arama motorlarına akın etti.

SAAT 20.42'DE BAŞLADI: EN BÜYÜĞÜ 3.9 OLARAK TESCİLLENDİ

AFAD Deprem Dairesi'nin siber takip sistemlerine yansıyan verilere göre deprem fırtınası, 15 Haziran akşamı saat 20.42'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki ana şok ile siber kayıtlara girdi. Yerin 18.09 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu ilk sarsıntı çevre illerden de hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Bu ilk şokun ardından Pınarbaşı ve çevresinde sismik hareketlilik durmadı. Gece boyunca büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen tam 62 adet artçı sarsıntı tescil edildi. Özellikle saat 01.04'te tescillenen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uykudaki vatandaşları sokaklara döktü.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR, SAHADA TARAMA YAPILIYOR

Sarsıntıların ardından Kayseri Valiliği, AFAD il müdürlüğü ve asayiş ekipleri koordineli olarak siber ve fiziki saha taraması başlattı. Sevindirici haber ise sabahın ilk saatlerinde geldi; peş peşe yaşanan 62 depreme rağmen Pınarbaşı ilçesi genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yapısal hasar ihbarı tescil edilmedi. Ekiplerin kritik noktalardaki fiziki nöbeti ve siber sensör takipleri sürüyor.

YURT GENELİNDE MİKRO HAREKETLİLİK: MANİSA DA SALLANDI

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diğer fay hatlarında da sığ hareketlilikler tescil edilmeye devam ediyor. Kayseri'deki sismik fırtınanın yanı sıra, 16 Haziran sabahı saat 08.27'de Manisa'nın Salihli ilçesinde yerin 6.93 kilometre derinliğinde 1.7 büyüklüğünde sığ odaklı bir mikro deprem tescillendi. Uzmanlar, Kayseri'deki durumun lokal bir enerji boşalması olduğunu belirterek siber veri akışını yakından izlediklerini aktardı.

Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Ekonomi
Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!Yurt
deprem
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 3 ilde dev imar operasyonu!
Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek vatandaşımızın burnu kanamdı
İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı: "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!"
İçişleri Bakanı Çiftçi'den sahipsiz hayvanlar açıklaması
Hesaplarından tam 4 Milyar 800 Milyon TL geçti!
Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç piyasasında dev operasyon
ABD İle İran arasındaki savaş resmen bitti mi?
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
Dünden beri her yerde aranıyordu! Dünden beri her yerde aranıyordu!
Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
6.7 büyüklüğünde çok şiddetli deprem! 6.7 büyüklüğünde çok şiddetli deprem!
MGM'den sıcak hava dalgası sürerken o illere gök gürültülü sağanak uyarısı MGM'den sıcak hava dalgası sürerken o illere gök gürültülü sağanak uyarısı
Tokat'ta gelin ile kayınpeder kavgası ölümle bitti Tokat'ta gelin ile kayınpeder kavgası ölümle bitti