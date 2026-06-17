AFAD ve Kandilli son depremler listesi: 17 Haziran bugün az önce nerede deprem oldu?

AFAD Deprem Dairesi'nin siber takip sistemlerine yansıyan verilere göre; 17 Haziran 2026 Çarşamba sabahı saat 08.02'de Bolu'nun Mengen ilçesi merkez üssü olmak üzere 2.9 büyüklüğünde bir deprem siber kayıtlara girdi.

Siber sismografların tescil ettiği verilere göre deprem, yerin 9.27 kilometre derinliğinde (yüzeye yakın) gerçekleşti. Bu sığ derinlik nedeniyle sarsıntı Mengen ve çevre köylerde hafif şekilde hissedilirken, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. İlk belirlemelere göre fiziki sahada herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yapısal hasar ihbarı tescil edilmedi.

MARMARA DENİZİ'NDE GECE YARISI 3.6'LIK DEPREM SİSMEK SİSTEMLERDE

Yurt genelindeki mikro ve makro sismik hareketlilikler siber ağlar üzerinden anbean tescillenmeye devam ediyor. Mengen'deki sabah hareketliliğinin yanı sıra, dün gece yarısı saat 23.41'de Marmara Denizi de sallandı. AFAD verilerine göre Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında yerin 13.39 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem tescil edildi. Sarsıntı Tekirdağ, İstanbul ve çevre illerdeki siber vatandaş bildirimlerine de yansıdı. Kayseri Pınarbaşı'ndaki sismik fırtınanın ardından gelen bu sarsıntılar, uzmanlar tarafından siber haritalar üzerinde yakından izleniyor.