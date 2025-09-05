AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Deprem sarsıntısı yaşayan vatandaşlar “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD tarafından vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar sıkça hissediliyor. Aşağıda, 5 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen son depremler ve detayları yer alıyor.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Hissedilen sarsıntılar nerede gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

05-09-2025 08:36:56 - 2.9 - Van Gölü - [07.85 km] Gevaş (Van) - 7

