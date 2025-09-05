AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu?

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD tarafından vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar sıkça hissediliyor. Aşağıda, 5 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen son depremler ve detayları yer alıyor.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Hissedilen sarsıntılar nerede gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

05-09-2025 08:36:56 - 2.9 - Van Gölü - [07.85 km] Gevaş (Van) - 7