AFAD ve UMKE alarmda! Gölde botla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kayseri'nin Erciyes Dağı bölgesindeki Tekir Gölü'ne kendi getirdikleri şişme botla açılan üç kişi, küreklerinin kırılması sonucu suyun ortasında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin iki saat süren yoğun çalışmasıyla güvenli şekilde karaya çıkarılan şahıslar hastaneye sevk edildi.
A.G., A.P. ve E.K.D. isimli şahıslar, gezmek amacıyla Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Gölü'ne gitti. Yanlarında getirdikleri şişme botu suya indiren grup, bir süre sonra göle açıldı. İlerledikleri esnada kullandıkları küreklerden birinin kırılmasıyla birlikte yön kontrolünü kaybeden üç kişi kıyıya dönemedi.
KÜREKLERİ KIRILINCA KABUSU YAŞADILAR
Şahısların kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşamaması üzerine yetkililere haber verildi. İhbarın ardından bölgeye kısa süre içerisinde sağlık, AFAD, Jandarma, UMKE ve Türkuaz arama kurtarma birimleri sevk edildi.
Kıyıya ulaşan ekipler, mahsur kalan grubun yerini tespit ettikten hemen sonra kurtarma operasyonu için hazırlıklarını tamamladı ve kendi kurtarma botlarını suya indirdi.
Ekiplerin göle indirdiği botla mahsur kalanların bulunduğu noktaya ulaşması ve şahısları güvenli bir şekilde kıyıya çekmesi yaklaşık iki saat sürdü.
Kıyıya çıkarılan A.G., A.P. ve E.K.D.'ye ilk sağlık müdahalesi olay yerinde hazır bekleyen ekipler tarafından yapıldı.
Gölde geçirdikleri saatlerin ardından kurtarılan şahıslar, ilk kontrolleri tamamlandıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.