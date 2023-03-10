AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı

AFAD'dan İstanbulluların cep telefonlarına 11 Mart Cumartesi tarihi için uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderildi, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

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AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı - Resim: 1 1 4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbullulara kısa mesajla bir uyarı gönderdi.

AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı - Resim: 2 2 4

Hafta sonu kent genelinde etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili gönderilen mesajda vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı - Resim: 3 3 4

AFAD, mesajında şehirde etkili olacak hava koşullarıyla birlikte, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmesi gibi konulara dikkati çekti.

AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı - Resim: 4 4 4

AFAD'dan İstanbullu vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda şu ifadelere yer verildi:

- Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun.