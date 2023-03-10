AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı

AFAD'dan İstanbullu vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda şu ifadelere yer verildi:

- Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun.