AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı! "Dikkatli olun" mesajı paylaşıldı
AFAD'dan İstanbulluların cep telefonlarına 11 Mart Cumartesi tarihi için uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderildi, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İşte detaylar...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbullulara kısa mesajla bir uyarı gönderdi.
Hafta sonu kent genelinde etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili gönderilen mesajda vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
AFAD, mesajında şehirde etkili olacak hava koşullarıyla birlikte, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmesi gibi konulara dikkati çekti.
AFAD'dan İstanbullu vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda şu ifadelere yer verildi:
- Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun.