Tsunami uyarısı kaldırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını bildirdi.

Tsunami uyarısı kaldırıldı
Tsunami uyarısı kaldırıldı / Hatay / 2023
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 

- Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

                        

# AFAD # deprem # hatay
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