AFAD'dan kritik uyarı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, güvenli olmayan binalara girerek eşyalarını kendi imkanlarıyla taşıma telaşına girdi.

Adıyaman'da bazı vatandaşların hasarlı binalara yaklaştırdıkları asansörle eşyalarını taşıdıkları görüldü. Kimi vatandaşların ise eşyalarını halat yardımıyla binadan sarkıtarak indirmesi dikkati çekti.

Aralıklarla artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede yapılan bu uygulamanın tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar, hasarlı binalara giriş yapılmaması için uyarılarda bulunuyor.

"BİNALARDAN BİR SÜRE UZAK DURMALARINI İSTİYORUZ"

AFAD Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Davut Şahin, büyük bir afetin yaşanması sonucu binalarda hasar meydana geldiğini söyledi.

Çok sayıda binanın yıkıldığını, bazı binaların da ağır hasar gördüğünü anlatan Şahin, "Bu aşamada binalarla ilgili ciddi tehditler ve tehlikeler var. Vatandaşlarımızdan binalardan bir süre uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Vatandaşların evlerinde eşyalarını almak gibi talepleri ve dertleri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: