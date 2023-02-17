AFAD'dan önemli duyuru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

AFAD'dan önemli duyuru
AFAD'dan önemli duyuru / Ankara / 2023
Son Güncelleme:

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# AFAD # deprem
MSB'den duygulandıran paylaşım Gaziantep Valiliği'nden kritik karar Deprem soruşturmasında 83 tutuklama Deprem konutlarının inşası ne zaman başlayacak?
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 EYT iptal mi oldu?
3 Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"
4 102 ülke yardım teklifinde bulundu
5 18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları