AFAD'dan peş peşe uyarılar! 13 ile turuncu, 22 ile sarı kod verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki 35 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Olumsuz hava koşullarına karşı 18 bini aşkın personelin görevlendirildiği bölgelerde, şu ana kadar alınan 514 ihbara anında müdahale edildiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanabilecek şiddetli olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuza geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen son değerlendirmeler doğrultusunda, kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden "turuncu" ve "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı bir Türkiye haritası paylaşıldı.
Yapılan duyuruya göre bugün Karadeniz hattındaki Samsun, Sinop ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu toplam 13 il için "turuncu" kodlu uyarı verildi. Aynı harita üzerinde, başkent Ankara ile İstanbul ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 22 il için ise "sarı" kodlu tehlike seviyesi belirlendi.
SAHADA 18 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Meteorolojik uyarı verilen bölgelerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması adına önlem alma ve müdahale çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla sürdürülüyor.
Yürütülen saha çalışmalarına doğrudan destek vermek ve kurumlar arası iletişimi sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından söz konusu illere daire başkanı seviyesinde özel görevlendirmeler yapıldı.
Kritik bölgelerde an itibarıyla ilgili kurumlardan toplam 18 bin 705 personel ile 8 bin 696 aracın 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz görev yaptığı ifade edildi.
514 İHBARIN TAMAMINA MÜDAHALE EDİLDİ
Şiddetli hava olaylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte komuta merkezlerine an itibarıyla 514 farklı ihbar ulaştı. Yetkililer, gelen yardım çağrılarının hiçbirinin yanıtsız bırakılmadığını belirtti.
AFAD tarafından kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşları tedbirli olmaya davet etmek amacıyla yapılan resmi açıklamada, süreç şu ifadelerle aktarıldı:
"Tüm ihbarlara TAMP kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."