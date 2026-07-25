AFAD'dan peş peşe uyarılar! 13 ile turuncu, 22 ile sarı kod verildi

AFAD tarafından kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşları tedbirli olmaya davet etmek amacıyla yapılan resmi açıklamada, süreç şu ifadelerle aktarıldı:

"Tüm ihbarlara TAMP kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."