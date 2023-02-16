Afet bölgesi ilan edilen il sayısı 11’e yükseldi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Elazığ'ın da afet bölgesi ilan edileceğini belirten Çelik, "10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. O sebeple bundan sonrasında 11 il olarak zikredeceğiz" dedi.