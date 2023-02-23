Afet bölgesinde 170 baraj dimdik ayakta: İşte kamunun başarısı

Afet bölgelerindeki barajlar depremde önemli bir sınav verdi. 11 ilde 170 baraj sınavı başarıyla geçti. Bu yapılardaki başarının sırrı ise devletin yapıp denetlediği yerler olması.



TOKİ binaları dışında afeti az hasarla atlatan yapılar arasında barajlar da yer aldı. Devlet Su İşleri 18’inci Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Hüseyin Bayram Sezgin, “barajlarımız 9 büyüklüğündeki depremlere dayanacak şekilde tasarlanır. Oldukça güçlü yapılardır” dedi.



Uzmanlara göre barajların ayakta kalmasının önemli nedeni kamu yapıları olması. Özel barajların denetimlerini de yine kamu denetliyor.



Barajların yapımında hesaplar en büyük felaket göz önüne alınarak yapılıyor. Nuh Tufanı göze alınarak yapılan barajlar 9 büyüklüğündeki depremlere bile dayanıklı olduğu belirtiliyor.