Afet gelmeden önce: Herkesin yapması gereken 10 şey

İş güvenliği uzmanı Burak Yurten, afetlere karşı alınabilecek basit ama etkili önlemleri sıraladı. Yurten’e göre, vatandaşların da afet öncesi hazırlık yapması gerekiyor:

✅ Zorunlu deprem sigortası yaptırmak,

✅ Evde yangın söndürme tüpü bulundurmak,

✅ Dolapları sabitlemek,

✅ Aile içi afet planı oluşturmak,

✅ AFAD'ın sel, fırtına ve çığ uyarılarını dikkate almak,

✅ Tatil veya konaklama için gidilen tesislerde iş güvenliği önlemlerini sorgulamak,

afet risklerini azaltabilecek adımlardan yalnızca birkaçı.

2024’te Türkiye’de 32 binden fazla deprem kaydedildi. 5 binden fazla orman yangını çıktı, 1.929 su baskını yaşandı ve 48 heyelan meydana geldi. Bu rakamlar, risklerin ne denli yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

Son örnek Bolu’daki otel yangını. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu olayda işletmenin iş güvenliği önlemlerindeki eksiklikler faciaya yol açtı. Yurten, “Gideceğiniz işletmelerde yangın raporlarını, tahliye planlarını ve güvenlik tedbirlerini mutlaka sorgulayın” uyarısında bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Cam kırıkları, bilinçsizce yakılan ateş veya bırakılan sigara izmaritleri büyük felaketlere yol açabiliyor.

Yurten ayrıca, evlerde gaz dedektörü, kaçak akım rölesi, doğru havalandırma sistemleri ve yangın tüplerinin mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı.