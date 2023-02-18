Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD detayları madde madde açıkladı

AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde üzerinden, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin 18 soru ve bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.