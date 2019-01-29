Türkiye'nin en büyük örtü altı üretim merkezi Kumluca’yı hortum vurdu. Afet, binlerce dönüm tarım arazisi ile birlikte çiftçinin emeğini de ekmeğini de aldı götürdü. Yetmedi afet fırsatçıları, tezgah fiyatlarını bir anda ikiye üçe katladı. Ürünü fırtınaya gömülen Kumlucalı çiftçi, bu fırsatçılara da haberlere de ateş püskürüyor. Kumluca Hal piyasasının son resmi rakamları üreticinin isyanını doğruluyor. Üretici, fırtınanın ilk gününden işe koyulan zam vurguncularına Ulusal Kanal aracılığıyla yanıt verdi.

Antalya yıllardır böylesini görmedi. Üç gün süren fırtına, afet oldu. Kumluca’da hortum, binlerce dönüm sera alanını kullanılamaz hale getirdi. Çiftçinin borçla harçla, bin bir emekle ektiği ürün yerle bir oldu.



Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca halkı kadim imece geleneği ile kenetlendi. Çocukları gibi gördükleri üretim alanları büyük yıkıma uğradı. Az da olsa yerde kalan ürününü halde alıcı bulur umuduyla kaldırmaya uğraşıyor.



Bunca derdin arasına bir de afet soyguncuları girince üretici isyan etti.



Tezgahlarda fiyatlar bir anda tavan yaptı. Oysa Kumluca halinde dün neyse bugün de oydu.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, afete ve zarara rağmen çiftçinin üretmeye devam edeceğini belirtti.



Vatan Partisi afet bölgesinde üreticileri ziyaret etti. İl Başkanı Rıza Türkmendağ, devletin üreticiye elini bir an önce uzatmasını istedi.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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